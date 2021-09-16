根據英國官方數據，英企在過去一個月期間出現員工難尋的現象，且問題愈來愈嚴重。

在截至5日的前兩周時間內，擁有10名員工或以上的英國企業中有41%找不到人手，比8月初的32%還要高。16日英國國家統計局指出，其中以飯店業最難找到人，其次是水利公設、再來是醫療保健與營建業等。