《國際經濟》英國逾4成雇主 苦惱招不到人 17:412021/09/16 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據英國官方數據，英企在過去一個月期間出現員工難尋的現象，且問題愈來愈嚴重。 在截至5日的前兩周時間內，擁有10名員工或以上的英國企業中有41%找不到人手，比8月初的32%還要高。16日英國國家統計局指出，其中以飯店業最難找到人，其次是水利公設、再來是醫療保健與營建業等。 《熱門族群》原油價彈四寶樂 台聚家族剽悍 《經濟》中油＋台積 簽天然氣碳中和MOU #英國 #國際經濟 #苦惱 #數據 #英企 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸教育「雙減」調查 逾7成家長焦慮得到緩解 14:562021/09/16 兩岸 《國際經濟》美國眾院委員會通過富人、企業加稅案 10:022021/09/16 財經 《國際社會》推動疫苖強制令 拜登會見商界領袖 14:342021/09/16 財經 《國際金融》公設、精品走跌 歐股收黑 10:022021/09/16 財經 《生醫股》迎旺季 羅麗芬填息路飛奔 12:352021/09/16 財經 美銀調查：經理人看壞經濟、股票照買 04:102021/09/16 全球財經 《國際經濟》抗衡中國＋強化晶片供應 歐盟將主動出擊 10:362021/09/16 財經 《金融》美升息不利新興股市？專家不以為然 10:192021/09/16 財經 柯文哲嗆「死800人跟陳時中有關」 網一聽秒回4字 08:352021/09/16 政治 陸8月經濟指標 驚現疲態 04:102021/09/16 財經要聞 《傳產》熱門商圈捷運人流掉8成 振興望眼欲穿 15:592021/09/16 財經 財經熱門新聞 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 恒大債務炸彈爆了 大陸房地產業何去何從？ - 財經 - 工商 買房還是租屋？他揭10年後殘酷差異：狠賺66萬或負債 - 財經 美中對幹再升級 謝金河：3大美系公司遭判死刑 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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