鋁價飆漲，且大陸環保對生產造成衝擊，致使鋁電容上游材料電子光箔、鋁殼等價格飆漲，由於相關材料價格是立即生效，部分主攻中高階產品的鋁箔及鋁電容廠預計10月1日開始調漲價格，業界預估，此次鋁電容漲幅可能達5%到10%。

鋁價因終端需求大增連番飆漲，且大陸落實環保政策對耗能及高污染產業嚴格控管，致使鋁箔及鋁電容上游材料供給吃緊，連帶價格也連番上漲，其中電子光箔因鹽酸、硫酸、硝酸、磷酸等四酸大漲，近期價格大漲，平均漲幅約17%到22%，且低壓高壓產品一起漲，每噸價格約7000到9000元不等。

由於低壓光箔佔腐蝕箔成本約60%到70%，而腐蝕箔也佔化成箔成本的70%，以20%來估算的話，致使低壓成本上漲近8%到10%；高壓光箔佔腐蝕箔成本約50%，而腐蝕箔的成本佔了高壓化成箔的50%，推估整體成本上漲約5%，且這些漲價都是即時生效，加上其他如導針、鋁殼、陰極箔價格亦在上揚，讓鋁電容漲價已勢在必行。

不過，儘管上游材料價格漲勢驚人，但因消費性電子、挖礦、智慧型手機及快充等市場需求疲弱，主攻相關領域的大陸鋁電容廠因競爭激烈怕掉單不敢漲價，只能苦撐，但主攻車用、工控、資料庫中心等相關應用鋁電容因訂單暢旺，近期均已在評估調漲價格，預估10月1日起生效，業界預估，此次鋁電容漲幅將超過原預估，可能達5%到10%，可望大幅紓解成本壓力，有助於穩定毛利率及獲利。