丹麥船運巨頭快桅(A.P. Moller-Maersk)執行長周四指出，目前炙手可熱的船運市場，在今年看不到推力流失的跡象。

快桅在周四再次調高了2021年展望；主因是全球供應鏈的大塞車，導致運費上漲。新冠病毒大流行，已經導致貨櫃船的短缺和港口的堵塞；而目前消費者支出上升，也讓貨運成本達到創紀錄的水準。

執行長Soren Skou指出，公司的數據顯示今年不會有任何變化；Skou預計今年全球的貿易量將增加7%至8%。

Skou指出，終端用戶需求強勁，港口、倉庫、輪船的能量都因為新冠傳染病而沒有得到充分的利用。

目前全球貨櫃能量的9%至10%都在港口外等待卸貨，這個問題在洛杉磯的長灘港尤其嚴重，大約有60艘貨櫃輪船在港外等待卸貨。

快桅處理著全球五分之一的船運貨櫃量，目前預計全年息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)將達到220億至230億美元，高於此前預估的180億至195億美元。

該公司預計11月2日公布第三季財報，初步預估的EBITDA將為70億美元。