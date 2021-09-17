下周國際新聞事件
09/20 周一 NAHB美國9月房市指數
加拿大聯邦選舉
聯合國大會
09/21 周二 澳洲央行會議紀要
美國8月建築許可數、新屋開工數
美國Q2經常帳
聯合國大會
業績:Adobe、聯邦快遞
09/22 周三 API原油庫存報告
日本央行利率決議
歐元區9月消費者信心指數初值
美國7月成屋銷售
EIA原油庫存報告
聯合國大會
09/23 周四 聯準會利率決議
聯準會FOMC經濟預測
巴西央行利率決議
Markit澳洲9月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區9月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國9月製造業/服務業/綜合PMI初值
英國央行利率決議、量化寬鬆
美國請領失業給付人數報告
Markit美國9月製造業/服務業/綜合PMI初值
聯合國大會
業績報告:好市多、Nike
09/24 周五 日本8月通膨率
Jibun銀行日本9月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國8月新屋銷售
聯合國大會
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