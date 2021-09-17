下周國際新聞事件

09/20　周一 NAHB美國9月房市指數

加拿大聯邦選舉

聯合國大會

09/21　周二 澳洲央行會議紀要

美國8月建築許可數、新屋開工數

美國Q2經常帳

聯合國大會

業績:Adobe、聯邦快遞

09/22　周三 API原油庫存報告

日本央行利率決議

歐元區9月消費者信心指數初值

美國7月成屋銷售

EIA原油庫存報告

聯合國大會

09/23　周四 聯準會利率決議

聯準會FOMC經濟預測

巴西央行利率決議

Markit澳洲9月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區9月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國9月製造業/服務業/綜合PMI初值

英國央行利率決議、量化寬鬆

美國請領失業給付人數報告

Markit美國9月製造業/服務業/綜合PMI初值

聯合國大會

業績報告:好市多、Nike

09/24　周五 日本8月通膨率

Jibun銀行日本9月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國8月新屋銷售

聯合國大會

《國際經濟》股票漲、不花錢 日本家當18兆美元飆新高
《金融》金融消費爭議賠付門檻 10年來首度調升2成
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