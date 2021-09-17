2017年3月14日經濟部投出「核准亞泥新城山礦業權展限20年」爭訟至今近5年，終於最高行政法院在昨天公布判決結果，經濟部核准亞泥展限20年的行政處分無效確定，但依法亞泥礦業權展限案從「核准20年」回到「申請中」的狀態，礦業權仍為存續，所以可以繼續採礦，環團籲，民進黨政府應立即修改礦業法。

地球公民基金會指出，在《礦業法》不修法的情境下，亞泥和經濟部將沒有任何時間上的壓力，只要處於「申請中」的狀態，挖礦會繼續。因此，《礦業法》的修法必須盡快完成，行政院從2018年大動作處理亞泥案，由政委林萬億代表到部落舉行政府、企業、部落的三方會談至今，仍沒有給社會一個完整明確的交代。《礦業法》也躺在立法院遲遲等不到完成修法的那一天，在這個劃時代的判決出來後，地球公民基金會嚴正要求，民進黨政府應兌現蔡英文總統的兩次礦業改革修法承諾，落實在立法院這會期，完成《礦業法》修法。