美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於明年2月結束，而新任主席人選目前尚未定案，鮑爾連任與否都取決於美國總統拜登的決定，根據調查顯示，經濟學家們認為，若鮑爾未獲連任，將會牽動投資人情緒，引起市場沉重的恐慌性賣壓。

美國財經媒體報導，在一項針對52名經濟學家的調查中顯示，近90%的經濟學家認為，拜登會讓鮑爾繼續連任Fed的主席，僅11%的受訪者認為，現任Fed理事、民主黨員布蘭納德（Lael Brainard）和前Fed副主席弗格森（Roger Ferguson）將會被提名。

Fed主席的異動引起經濟學家擔憂，將會造成股市動盪，任何風吹草動都會牽動投資人情緒，近三分之二的經濟學家預估，若鮑爾獲得提名，股市就會強彈；相反的，過半經濟學家認為，若獲提名的是布蘭納德，就會引發股市恐慌拋售。

針對美債殖利率會不會受異動影響而起伏時，經濟學家多數拒絕回答，因為他們認為此事的發展存在許多的不確定性。

值得一提的是，被問及是否會連任時，鮑爾迴避了一切問題，市場揣測他仍希冀連任Fed主席大位；而從投資人的角度來看，鮑爾和布蘭納德對貨幣政策都傾向鴿派，維持利率低位，以及支持就業數據的強勁成長。