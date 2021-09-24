負責調查今年1月6日美國國會大廈暴動事件的聯邦眾議院特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）今天表示，已傳喚前總統川普時代的白宮官員梅多斯和巴農。

梅多斯（Mark Meadows）曾任國會議員，在川普執政時期擔任白宮幕僚長；巴農（Steve Bannon）是川普的首席策士。

湯普森在聲明中表示，委員會還傳喚了前白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）和前國防部官員巴特爾（Kash Patel），並要他們備妥資料，在未來幾週出席作證。

美國國會於1月6日認證民主黨籍的拜登贏得總統大選，一群川普的支持者闖進國會大廈，導致程序延誤數小時之久，並造成5人喪命，時任副總統彭斯（Mike Pence）、國會議員、相關工作人員、記者當時都忙著逃離，近600名涉案群眾被捕。

這是自1812年美英戰爭後，美國國會大廈所遭遇最嚴重的一起暴力事件。