在各國就印太地區對立利益拚搏之際，五角大廈今天表示，美國和中國軍官本週就多個國防議題進行了「坦率且深入的」會談。

五角大廈聲明說，國防部中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）昨天和今天與中國中央軍事委員會國際軍事合作辦公室副主任黃雪平舉行視訊會議，「雙方談話坦率且深入，毫無隱瞞地討論了影響美中國防關係等多項議題」，「雙方都重申保持溝通管道暢通的共識」。

美國、英國與澳洲兩週前宣布組成AUKUS安全聯盟，由英美協助澳洲打造核動力潛艦。此舉被視為西方盟邦為阻止中國在東南亞等地、特別是南海地區稱霸所做的回應，遭到北京譴責。

五角大廈表示，美國與中國會談時，「也清楚表明捍衛盟邦與印太夥伴共同原則的決心」。

這是第16輪「美中國防政策協調會談」（U.S.-PRC Defense Policy Coordination），上一輪是在2020年1月14日川普任內舉行。