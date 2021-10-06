美國國務院今天公布美國核彈頭庫存量，是前總統川普禁止公布這項數據後，美國4年來首度公布核彈頭數量。

法新社報導，截至2020年9月30日，美軍擁有3750枚現役與非現役核彈頭，比前一年少55枚，比2017年同個時期少72枚。

美國核彈頭庫存量於美俄1967年冷戰正酣之際來到高峰，當時共有3萬1255枚核彈頭，今天公布的數據是自那時以來最低。

美國國務院今天公布核彈頭數據，正逢拜登政府試著重啟於川普任內停擺的美俄武器控制談判。

美國國務院在聲明中說：「提高各國核彈頭庫存量的透明度，對禁止核武擴散與裁軍的努力至關重要。」

川普執政期間先讓美國退出伊朗核協議，再廢除與俄羅斯之間的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty INF Treaty）。他也沒有延長今年2月5日到期的「新戰略武器裁減條約」（New START），導致美俄兩國之間唯一的主要武器管制條約瀕臨瓦解邊緣。

新戰略武器裁減條約限制美俄可部署的戰略核子彈頭數量在1550枚，不延長條約恐導致美俄雙方一改近來縮減境內核子彈頭庫存的作法。

川普當時的理由是，應該要有一項納入中國的新條約。中國擁有的核彈頭數量遠不及美國和俄羅斯。

所幸拜登今年1月20日上任後，立即採取行動將新戰略武器裁減條約再延長5年，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也旋即跟進。

上週，俄羅斯與美國外交官員在瑞士日內瓦召開閉門會議，討論新戰略武器裁減條約的後續協議，以及常規武器的控制。

美國官員稱會談「富有成效」；雙方都認為，光是召開會談就具有正面意義。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）2021年1月統計，包含退役核彈頭在內，美國擁有5550枚核彈頭、俄羅斯6255枚、中國350枚、英國225枚、法國290枚。美國國務院的數據沒有涵蓋退役核彈頭。

斯德哥爾摩國際和平研究所的數據同時顯示，印度、巴基斯坦、以色列與北韓共約有460枚核彈頭。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101006