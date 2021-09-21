國民黨主席將於25日改選，尋求連任的國民黨主席江啟臣今天上午到台南市仁德區出席基層黨員座談，他強調，希望所有參與黨主席的候選人避免不必要攻擊，選後團結一致，讓國民黨更好。

被問到有關國民黨主席候選人張亞中行文選監委員會自請調查，江啟臣表示，自請調查是張亞中的權利，呼籲選監委員會要公正、客觀處理相關案件，不要再無端牽扯到其他人。

他說，面對黨內選舉，應該要務實候選人回到表述自己的政見，如何帶領國民黨願景及路線，避免不必要的相互攻擊，他也持續努力爭取該爭取的對象。

江啟臣說，初選本來就會有勝負，選完後大家團結一致、目標一樣，黨內有競爭就努力拚，拚到以後，就團結一致讓國民黨更好。

他表示，如果連任成功，將馬上委派領袖級人物參加海峽論壇，藉機與中國大陸方面交換意見，同時也徵求農民意見，看看如何與對方談，解決農民目前所遭遇到的困難。