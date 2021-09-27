國民黨主席當選人朱立倫今天與國民黨前主席江啟臣今天於國民黨智庫見面，商談交接相關事宜。江啟臣表示，雙方有共識儘速進行黨務交接工作，詳細交接時間以及程序，尊重中常委以及朱立倫。

江表示，繼9月25日開票當天與彰化縣長卓伯源會談外，江啟臣今(27)日上午與下午分別與張亞中以及朱立倫針對黨務發展及黨務交接工作交換意見。共同訴求團結的國民黨，一起對抗民選獨裁的民進黨，大家都共同承諾會一起為黨繼續打拚。

江啟臣說，卓伯源於9月25日開票當天就與他跟黨秘書長李乾龍針對選務以及未來黨務發展交換意見。兩人相互讚許對方在主席選舉期間，鮮少互相攻擊，遵守君子之爭，也希望未來在黨內共同努力。

江啟臣今上午在智庫與張亞中會面，雙方都共同呼籲支持者此時此刻務必要團結，團結國民黨是眼前最重要的工作。除此之外，1218的公投更是對於民進黨政府錯誤施政作為的「選票革命」，江與張亞中教授將會一起努力宣傳公投任務，務必讓年底的公投案順利通過。

江啟臣下午也與朱立倫在國家政策基金會見面，就黨務交接工作進行交換意見。雙方有共識儘速進行黨務交接工作，詳細交接時間以及程序，尊重中常委以及朱立倫主席當選人，但是交接小組會儘速進行對接，務求達成無縫接軌，推動後續黨務工作。兩人表示，黨內團結不會是問題，並且相互擁抱，展現團結的氛圍。