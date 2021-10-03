朱立倫強調國民黨重新出發 明年市長、議員選舉要大贏。

國民黨主席當選人朱立倫感恩謝票之旅今天抵達台中市。朱立倫說，明年市長、市議員選舉一定要贏而且要大贏，台中市有最優秀的市長及市議員，盧秀燕的表現大家有目共睹一定要讓她高票連任，市議會要占多數，基層的里長大家加油，國民黨在基層要越來越勇，明年底會贏，2024年國民黨大家團結一致推最強的候選人重新執政。

朱立倫今天到台中市的感恩謝票之旅，獲得200多位黨員的熱情相挺；朱立倫強調，感謝江啟臣一年半的努力，盼「一棒接一棒、棒棒是強棒」，讓國民黨愈來愈團結。

朱立倫指出，國民黨若贏就是台灣贏、就是中華民國贏！國民黨是個負責任的政黨，不只要贏選舉，更重視兩岸關係和平，也重視國際對我們的尊重。他當選黨主席後，不僅對岸習近平總書記給賀電，包括美國、日本、新加坡、歐盟各國都給賀電，表示國民黨受到國際的重視。

「我們要加油！國民黨要重新出發、重新站起來！」朱立倫強調，我們沒有任何分裂的本錢，共同團結努力，讓國民黨獲得社會大眾更多的肯定，請大家把所有失聯黨員找回來，把認同國民黨的同志找回來，國民黨不只37萬黨員，可能是57萬、67萬黨員，都是很多沒有繳黨費沒有投票權的黨員，大家一起努力！讓國民黨越來越團結、越來越強、越來越勇，加油。