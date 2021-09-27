詭譎多變的國民黨主席選舉終於在25日傍晚落幕了，雖然驚險但也符合外界預期由朱立倫當選，然而在當選後朱主席未來將立刻面對諸多挑戰，例如每個月仍要籌措兩千多萬黨務經費、重整低迷已久的士氣與戰力、激烈選戰後的分裂危機、美中台的變局、民眾黨來勢洶洶地挖牆腳、執政黨的打壓與攻訐等等。

在這次主席選舉後，國民黨員都希望能放下爭議團結一致，才有機會在2022及2024年的選舉擊敗民進黨，但選舉的過程中幾大陣營衝突幾乎都攤在檯面上，要彌補裂痕談何容易。筆者認為落實內閣制精神，可能是國民黨團結與重建的契機。

其實內閣制一直是台灣政治學界或政界期待推動的方向，從早期胡佛教授、之前馬英九總統，到最近趙少康都提到要推動內閣制，而朱立倫與張亞中也曾分別表態支持修憲，將現行傾向總統制改為內閣制。

眾所周知，內閣制具有許多優點，包括閣員與民意結合、行政與立法溝通良好、理念相同的勢力可分享權力，避免贏者全拿等等，然而內閣制雖然喊得震天價響，但政治人物權力到手後就不願再分享權力，因此內閣制總是束之高閣。

因此筆者建議朱主席應盡快宣布中央黨部人士採取內閣制精神，由各大陣營推薦優秀人才進入黨部任職，同時從黨代表、中央委員及民意代表中挑選優秀黨員進入黨部任職，使黨員意見、民意與黨意不至於脫節，更可以學習分享權力，不再定於一尊。

其次，應建立國民黨的影子內閣，針對公投罷免案、疫情與疫苗問題、後疫情經濟重建、交通建設、財政赤字、兩岸外交、國防、地方經濟等問題，提出相關政策對案，透過影子內閣整合中央黨部、執政地方政府及民意代表力量，重組國民黨戰力。

第三，成立在野聯盟政策平台，針對上述各項問題，透過在野聯盟政策平台與其他在野黨建立溝通管道，擱置歧見、整合政策執行方向，共同監督執政黨。

以上觀點當然不同於現在國民黨內部的運作方式，但如果內閣制是未來國民黨與朱主席希望推動的方向，何不趁這個機會整合不同力量，學習權力分享，展現未來實施內閣制的誠意與態度。

（作者為退休教師）

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