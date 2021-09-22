22日，亞洲開發銀行(ADB)指出，亞洲開發中國家在2021年經濟成長的最大變數，還是新冠疫情未來發展。不過，中國大陸還是可有約8%經濟成長率，印度則是在10%左右。

ADB表示，亞洲46個開發中的國家，都要習慣與新冠病毒共存，因此復甦也將受到影響。同時，ADB也更新2021年這些亞太國家經濟成長預估值為7.1%，分別低於7月份所做的7.2%與4月份的7.3%。

不過，ADB卻樂觀表示，2021年經濟成長雖下修一點，但還是比2020年衰退0.1%要好得多。展望2022年，ADB還是維持5.4%經濟成長預估。不過，新冠病毒將來如何變種，疫苗施打速度過慢，以及打過後的效力性，都是亞洲開發中國家經濟發展重要變數。

相較歐美已開發國家，疫苗完整接種率已過半，截至8月底，亞洲這些地區的注射率最多才3成而已。因此，當地人的保護力不夠，萬一疫情又再升溫，封城禁令勢必重新實施。

ADB指出，因為亞洲各國防疫工作成效不一，每個地區的成長性也非齊頭式地。以中國大陸來說，2021年可望達成8.1%經濟成長率。不過，恒大債務危機已擾亂全球市場，目前要小心觀察。

ADB補充，房地產是中國經濟體制重要結構之一，所以地產業可能會對中國大陸經濟發展產生實質影響。不過，萬一恒大真還不出錢，當地銀行業是可以完全吸收像恒大如此大規模的倒債金額。

亞洲另個大國印度，ADB預測2021年的經濟成長可望在10%左右，2022年則應是在7.5% %。至於東南亞地區，因為苦於新冠病毒另輪危害，經濟成長大失血。所以，2021年經濟成長預估值，從7月份認為還有4.0%，現在下修至3.1%。

先有軍事政變，後被病毒所擾的緬甸，2021年經濟預估會大衰退18.4%。ADB表示，亞洲地區目前除了要抗疫之外，最重要也要想好疫後新政策，以迎接景氣復甦的到來。