恒大系股票大幅下跌使不少投資人擔憂，恒大老盟友中策集團21日晚公告，擬出售最多1.336億股恒大汽車股份，這也是中策集團持有的全部恒大汽車股份，且將以折讓20％的幅度出售。

中策集團21日晚公告，公司建議在股東特別大會上預先尋求股東批准出售授權，允許董事可在授權期間出售最多1.336億股恒大汽車股份，該部分相當於恒大汽車已發行股份總數的約1.37％。

中策集團表示，將以較市價折讓的方式出售股份，公告前恒大汽車股份五日平均收盤價每股3.45港元，若恒大汽車股份按照五日平均收盤價折讓20％出讓，則建議售價約為每股2.76港元。按此計算，中策集團可賣出約3.687億港元。

中策集團被視為恒大老盟友，近幾年多次購入許多恒大的美元票據，並自2015年3月開始投資恒大汽車，截至6月30日，中策集團於恒大汽車的投資帳面價值達38.61億港元，占集團總資產46.96％。但按恒大汽車9月21日收盤價2.9港元計算，中策集團持有的恒大汽車價值蒸發近90％。