網家(8044)私募案引進開發金(2883)、中華電(2412)及廿一世紀數位經營團隊策略投資人，法人認為，網家B2C部門因線上購物趨勢帶動而持續穩定成長，但金融服務持續虧損，且這次合作還需要長時間來驗證，短期效益尚無法顯現。不過，網家今天盤中逆勢攻上漲停。

網家中秋連假前夕，透過私募引進策略投資人，將借重策略投資人在金融服務、大數據和人工智慧科技的發展經驗及資源，以數據為核心驅動數位金融科技發展。此次私募普通股案將募集10億元，每股認購價格106.65元，共將發行9,376,463股，約佔網家已發行股份7.35％。私募普通股案完成後，網家將透過投資約21.6億元及以直接持有子公司拍付國際進行股份交換，取得廿一世紀數位約5成股份暨控制權，預計10月完成交易。

中華電本身有做大數據相關的服務，像是大數據風向球、人潮客群分析、AI智慧分析雲和大數據專案建置等等，引進中華電有望針對大數據相關應用結合網家的電商創造雙贏。廿一世紀數位是新消費數位科技服務商，旗下有全台最大無卡分期購物網站品牌-樂分期，旗下無卡分期支付品牌-分期趣則於2021年在PChome上線，分期趣為分期支付工具，提供消費者免辦信用卡，先享後付之新世代消費方式，透過大數據分析及線上快速審核，加快消費者購物速度和減輕負擔。與開發金合作則是強化金融服務這塊，可與網家的電子支付、行動支付和第三方支付等相關子公司合作。這次合作對象眾多，法人認為需要長時間才能知道是否有合作綜效，短期對於網家的營運改善有限。

金融服務的部分，Pi拍付和國際連雖然在2020年分別認列1.37億元和0.29億元的虧損，不過公司認為獲利不是主要目標，看好Pi拍錢包能透過點數回饋提高會員黏著度，並整合支付連的線上金流與國際連的電子支付帳戶等服務，提供消費者與商店全方面的支付金流，2021年在金融服務的投資仍不會減少。

法人評估這次投資今年還不會看到明顯成效，估計網家今年營收年增約10％，稀釋後每股盈餘約在2.2到2.5元間。