經濟合作發展組織（OECD）近日上調主要國家通膨預測，並警示長期走升的風險；國泰金今公布9月國民經濟信心調查，87.2％的民眾感受到目前物價水準相較於1年前上漲，展望未來1年，同樣逾8成民眾預期物價水準將持續上漲。

歐美國家通膨驚驚漲，國泰金9月國民經濟信心調查的時事題，針對民眾對於未來1年物價水準、通貨膨脹率設計問券做調查；民眾對物價水準的看法，本次調查結果顯示，87.2％的民眾認為目前的物價水準相較於1年前上漲，10％民眾則認為不變，僅1.5％民眾覺得目前物價相較於1年前下跌。

展望未來1年，有83.7％的民眾預期物價水準會上漲，12.3％民眾則認為不變，僅1.7％民眾覺得物價將會下跌；整體而言，結果顯示多數民眾預期未來1年物價水準會上漲。

OECD這次也更新經濟展望報告預測，未來2年通膨將繼續上升，在產品需求復甦和供應鏈吃緊等因素帶動下，20國集團（G20）經濟體通膨率將在今年底觸頂，平均約4.5％，預計明年底前放緩至3.5％。

隨國內防疫政策持續放寬，國泰金9月國民經濟信心調查也同步顯示，景氣展望與現況指數皆上揚，提振民眾大額消費意願，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值為4.23％，高於8月的4.17％，75％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上，與上個月相同。