航港局嚴格執行漁船違建，澎湖上百漁民22日集結怒吼討海人的心聲，聯署陳情書遞交中央，詎料澎湖立委、漁會理事長及總幹事竟未出席，漁民群起氣憤怒難消。

全國漁船多有違建問題，澎湖漁船更嚴重，初步調查超過60％、近300艘在船上增加使用空間，交通部航港局限期1年改善，如今已陸續到期，航港局大動作稽查嚴禁出海。

澎湖漁船面臨無法出海窘境，又遇上疫情衝擊雪上加霜，大夥勒緊褲帶快撐不下去，嚴重生計問題尋求活路。

22日澎湖近海漁業發展協會理事長王淳永號召漁船上百人齊聚澎湖區漁會表達不滿，連署陳情書擬遞交行政院長蘇貞昌、民眾黨召集人高文定、澎湖籍立委楊曜。

陳情書指出，歷年來船舶檢查對船上修改部分都給予審查通過，今年卻嚴格要求提出應與原圖一致；漁船設備不斷更新，需相關程度的修繕，在不影響船體結構強度及航行安全，或多或少有異動。

詎料航管局每年丈量都給予通過，唯獨今年發出強制改善令，硬性規定限期內為改善不得出港，這無疑是「滅漁」大行動。

上百漁民聚集在於漁會2樓禮堂，西嶼鄉長許月里、馬公市長葉竹林、議員李添進、魏長源、蘇陳綉色、歐中慨等都來聲援，高雄港務局技正洪澤仁也出席備詢，怎料澎湖立委楊曜、漁會理事長吳良添、總幹事蔡月嬌3巨頭居然沒到場。

漁民們情緒激動痛批耍大牌，無奈懇請中央政策鬆綁，維持現況就地合法，稽查程序簡化及船員休息室不列入噸位數。

港務局洪澤仁回應，陳情書將帶回審慎處理，目前稽查作業既有的船舶藍圖須標記增建部分，漁民不須再另出新圖。