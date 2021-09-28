台灣四面環海，釣魚成為社會大眾普及的休閒活動，但許多人欠缺海洋保育相關知識，海洋保育署與國立台灣海洋大學合作，舉辦培訓活動，強調海釣安全性、海洋永續發展，讓民眾具體了解海洋生態及其重要性。

海洋委員會海洋保育署表示，釣魚活動雖是普及的休閒活動，但每年仍有許多釣客發生意外，以及破壞環境生態行為，讓多數人對釣客產生負面刻板印象，加上長年因政策封鎖海岸，導致民眾開始對海洋產生恐懼感，因此，決定在全台各區域舉辦海釣系統性教育推廣活動，建立大眾對海釣的正確觀念。

海保署以「友善釣魚、海釣推廣」為核心理念，委託海大舉辦友善海釣推廣活動，共分為5場，從基隆開始、到離島澎湖、台南及台中，另外安排一場釣客線上培訓活動，廣邀愛好釣魚的老手，以及對海洋守護具熱情的海釣新手，攜手保護海洋。

海大指出，每一場活動皆包括海釣安全講座、食魚教育課程，以及海釣體驗活動，讓民眾了解基礎海釣知識，如正確的釣魚穿著、釣具組、當季魚獲、釣點、海釣安全注意，更透過食魚教育讓民眾了解在地當季的魚種，傳遞永續海洋保育概念。另外，出海體驗活動也讓民眾透過船長專業的講解，了解海釣過程、海象、潮流及漁獲處理。

同時也傳遞「釣魚是休閒、是運動、是耐心與等待，但等待有可能落空」等觀念。海保署表示，推廣友善海釣的目的是將海洋保育知識普及到地方區域、強調海釣的安全性、海洋保育的永續發展，讓在地民眾參與後，能具體了解海洋生態，並明白其重要性，進而熱愛海洋、願意守護海洋之友善釣魚推廣計畫。