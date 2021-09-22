美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊今天表示，FBI調查的國內恐怖主義案件數量，自2020年春以來翻倍。美國司法部先前就曾警告，白人至上主義者和民兵所構成的威脅日增。

瑞伊（Chris Wray）今天在聯邦參議院國土安全暨政府事務委員會作證時表示，美國國內恐怖主義案件數量暴增，FBI目前手邊要調查的恐怖主義案件就有2700件左右，遠高於2020年春的大約1000件。

瑞伊指出：「為因應瞬息萬變的威脅，FBI過去一年裡對國內恐怖主義調查投入大量資源，聘用人力也大增260%。」

路透社報導，前總統川普支持者試圖扭轉2020年大選結果，今年1月6日爆發國會大廈之亂，美國國內恐怖主義隨之有了新的急迫性。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，1月6日的國會大廈之亂顯示出，白人至上主義者和民兵組織儼然成了美國最大的國內安全威脅。

拜登政府今年6月公布一份30頁計畫，用以對抗國內恐怖主義。計畫書呼籲提升聯邦/地方官員和社群媒體企業之間的情報分享、提供額外資源來辨識及舉發威脅，並採取新的威懾措施來防止美國民眾加入危險組織。