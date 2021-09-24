中國外交部列出美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單。外交部駐港公署發言人表示，是對美方日前發布「香港商業警告」、制裁中央駐港機構官員等行徑的有力回擊，是對美方長期以來違背國際關系基本準則、干涉香港事務和中國內政、破壞香港繁榮穩定的有力揭批，是對一切外部干預勢力和反中亂港分子的有力警告。

該發言人稱，清單記錄美國粗暴干預香港事務、破壞香港繁榮穩定的「罪證」，包括實施制裁，妄圖阻撓香港國安法和中國全國人大有關決定在港順利實施，以及污蔑詆毀特區事務，包庇支持反中亂港分子等。

該發言人指出，清單是對企圖干預中國內政、遏制中國發展的外部勢力敲響的「警世鐘」，清單的發布向世界昭告，中國的主權、安全、發展利益不容挑戰，中國全面準確貫徹落實「一國兩制」方針的決心不容置疑，香港的團結、和諧、穩定不容破壞。任何破壞「一國兩制」和香港繁榮穩定的企圖都逃不過中國人民的雪亮眼睛，任何打「香港牌」遏制中國發展的圖謀都不可能得逞。

發言人續指，隨著香港國安法的實施和香港選舉制度的完善，香港開啟由亂及治、由治及興的歷史新進程，迎來良政善治、長治久安的發展新格局，美方應從阻擋香港撥亂反正的幻想中清醒過來。中方促請美方切實尊重中國內政，恪守國際法和國際關系基本準則，立即收回干預香港事務的「黑手」，否則必將搬起石頭重重地砸在自己的腳上，必將遭到中國人民的有力反擊。