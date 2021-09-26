這下子湖人總管佩林卡算是「老王賣瓜」嗎？佩林卡26日提到新球季的展望，放話湖人即將變成防守強隊，「我對湖人能夠成為一支防守強隊很有信心，我相信整支球隊的投入、努力與總教練佛格的調教，會讓我們變成一支防守很好的球隊。」

「我們已經看到佛格在防守端的影響力，之前表現已經證明這點，他的體系、紀律與對待防守的專注度都算相當成功，」佩林卡說，「我們更找來包含阿里查、貝茲摩等防守好手，他們防守能力都很突出，這將是我們在高強度賽事贏球關鍵。」

佩林卡甚至說出湖人今年休兵期間的補強3大目標，分別是增加球隊組織者、提高團隊三分能力與回到去年奪冠期間的模式，「我認為我們成功實現了這3大目標。」看來他對自己在今年休兵期間的補強操作相當滿意，就算外界並非這麼想。

畢竟湖人今年陣容大變動，找來韋斯布魯克、霍華、安森尼、阿里查、貝茲摩、狄安卓喬丹、隆多、納恩及艾林頓等人，儘管乍看之下實力驚人，卻有著年齡偏高的潛在危機，無論是在體能與傷痛上，都將面臨相當嚴苛的考驗，佩林卡恐怕把話放太早了。