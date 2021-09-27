三竹(8284)今年9月正式推出「多券商下單」功能，首波開放元富證券、玉山證券、統一證券三家券商加入，可望成為看盤下單兩樣兼具的多功用App。

三竹資訊成立至今與金融業長期合作，行動看盤的市佔率高達90.57%，自有品牌「三竹股市App」深受台灣股民喜愛，為回應廣大用戶，希望功能更加便民，開發團隊經過不間歇的溝通與測試，今年9月正式推出「多券商下單」功能。

三竹資訊表示，「多券商下單」可視為三竹股市App後續開發的轉捩點，「多券商下單」首波開放元富證券、玉山證券、統一證券三家券商加入，用戶可直接於App中切換不同帳號使用，此後，再也不必於各券商App間切換遊走，動動手指頭便能輕鬆下單投資理財，三竹股市不再僅為看盤平台，而是看盤下單兩樣兼具的多功用App。

再者，由於金融市場商品不斷增加，投資人想關注的商品數量直線上升，雖然有5個自選群組卻總是不夠用。三竹為了鼓勵民眾透過三竹股市App下單，只要用戶使用「多券商下單」功能，即再開放5組自選群組，以解決用戶痛點；再者，主動回報功能也不能漏，一旦用戶成功進行交易，App即刻跳出通知，確保投資訊息不漏接，隨時掌握交易動態。

三竹資訊指出，目前三竹股市App內可連接線上開證券戶，無須臨櫃即可快速申辦，省去舟車勞頓與排隊等候之苦；未來也會努力開發更多用戶需求功能，「多券商下單」即是三竹App轉型的第一步，期望未來能提供更舒適的投資使用工具。