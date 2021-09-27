台灣微軟今（27）日與和碩(4938)科技及伸波通訊共同宣布台灣製造的5G O-RAN與企業衛星通訊計畫，為第一線救災與緊急應變提供創新的通訊服務，強化公部門數位韌性，引領台灣通訊網路應用新局面。該計畫由國發會指導，新竹市及新竹市消防局為整合應用的出發點。

響應前瞻基礎建設計畫對數位建設的重視，國發會主委龔明鑫表示：「5G技術是台灣發展數位轉型和全球定位的驅動關鍵，政府也積極佈建未來十年發展的數位建設。此次即計畫整合全球資源與在地動能，強化台灣基礎建設的數位韌性，加速國內通訊產業升級，為緊急災害防救注入能量，進一步實現智慧台灣的願景。」

美國在台協會經濟組組長安恬表示：「非常樂見這次5G衛星通訊方案的多方合作，促進台美的科技交流，替未來通訊產業創造更多可能。」

台灣微軟總經理孫基康表示：「台灣已邁入5G時代，微軟配合政府數位基礎建設挹注最新5G與雲端資源。此次攜手和碩，透過微軟虛擬化雲原生（cloud native 5G private core）技術與Azure雲服務，以衛星通訊服務大幅延伸5G技術的應用範圍。隨著5G快速發展，我們將賦能製造業夥伴以及台灣基礎建設提高數位韌性，以5G重新想像台灣產業及O-RAN國產化的未來。」

和碩董事長童子賢表示：「很榮幸能與微軟攜手打造台灣的5G O-RAN，展現我們長期以來累積的5G前瞻技術與垂直整合應用動能、投注軟硬體研發資源和成果，期望藉此機會帶動本土5G通訊產業成長，並賦予台灣供應鏈更高的應用價值。」

微軟去年收購Affirmed Networks及Metaswitch Networks後，將5G與雲端架構技術快速地整合至Azure，正式進軍5G市場；此次和碩協助開發建置出基於O-RAN標準的5G基站，透過伸波通訊（Wave-In）進行軟硬體對接，連接至低軌道衛星後傳送終端裝置間資料，全面加強5G通訊網的覆蓋，此項通訊方案包含以下特點：一、採用網路功能虛擬化平台技術（NFVI）符合O-RAN標準的雲布建，提升高可用性；同樣架構在虛擬化核心網的微軟Azure for Operator 5G與和碩O-RAN整合，允許不同應用程式在處理異質設備及場景時，保有更大的彈性。

二、以5G專網應用為導向的端到端解決方案，能配合硬體與終端應用所需作業以最佳化配置資源，滿足企業專網在不同應用之網路建置需求。

三、將5G網路與Azure IoT整合，讓已在Azure運行的服務無縫移轉到專網中，Azure豐富成熟的生態系讓連網設備更容易部署管理；其中，在MEC的伺服器導入Azure IoT Edge，將較緊急的作業運算移至邊緣，能大幅減少反應時間。

過去發生大規模複合災害時，通訊系統常呈現癱瘓狀態，造成政府與救災單位在行動與資源協調上的困難，但透過5G O-RAN與衛星通訊技術，將強化受災或偏遠地區的通訊能力，協助第一線救災單位加速在黃金72小時內救援行動，強化未來通訊系統的抗災與備援能力。新竹市副市長沈慧虹表示：「竹市擁有全台最重要科技產業聚落，在地就有數間國家級研究單位，還有5所頂尖大學，利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利安全的生活，是市府推動智慧城市的核心目標。」