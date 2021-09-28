Netflix執行長Ted Sarandos周一指出，Netflix不打算去買下一家連鎖電影院。該說法為該全球最大串流媒體服務公司最新駁斥外界的猜測。

Netflix曾收購兩家影城，一家在紐約，於2019年收購；另一家在洛杉磯，於2020年收購。Netflix利用電影院舉辦電影首映，並展示部分Netflix的原創影片。

在一場會議上，當被詢問到Netflix是否可能在下一步購買連鎖影城之時，Sarandos說不。執行長預計電影院將能挺過家庭串流媒體的興起；但是民眾可以在家觀賞那麼多影片，他們到地方的電影院次數將會減少。

Sarandos認為，上電影院的頻率會更少，也許會變得更貴；但民眾仍會找機會走出家門，把上電影院當作特別的活動。

Sarandos還表示，最近在Netflix上映的韓國恐怖劇「魷魚遊戲」正成為Netflix迄今收視最好的非英語影片，可能成為全球最受歡迎的節目，他沒有料想到這種情況會發生。