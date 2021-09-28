大陸國務院新聞辦公室28日發佈《中國的全面小康》白皮書與新聞發佈會，強調1978年全大陸的居民人均可支配收入只有171元（人民幣，下同），直到2020年已達3萬2189元，成長187倍。更指出脫貧攻堅、全面小康和共同富裕三者各有側重，呈現梯次推進、循序漸進特色，只有實現全面小康才能為實現共同富裕奠定紮實基礎。

據澎湃新聞引述大陸國家發改革副主任寧吉喆表示，大陸全面建成小康社會是貧困現象不斷減少的過程，居民收入分配格局逐步改善。雖然存在貧富差距，但城鄉、地區和不同群體居民收入差距總體上趨於縮小。例如從城鄉居民收入比觀察，城鄉居民人均可支配收入比逐年下降，從2010年的2.99下降到2020年的2.56，累計下降0.43。

該《白皮書》也指出，大陸基本建成包括社會保險、社會救助、社會福利、社會優撫在內，世界上規模最大的社會保障體系，截至2021年6月底，全國基本養老、失業、工傷保險參保人數分別達到10.14億人、2.22億人、2.74億人，基本醫療保險覆蓋超過13億人，並朝全覆蓋、保基本、多層次、可持續目標邁進。