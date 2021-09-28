阿里回應了 旗下App接入微信支付是真的 18:252021/09/28 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里巴巴回應確認了旗下App接入微信支付的消息屬實。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場傳出阿里巴巴旗下多個App已接入微信支付。根據中關村在線引述阿里巴巴集團相關負責人表示，阿里巴巴旗下應用陸續接入微信支付的消息屬實。阿里巴巴堅信，分享、連接和開放是健康數字生態的基礎，會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。 據了解，除了淘寶App自8月接入銀聯雲閃付以來，目前已覆蓋全量用戶外，同時阿里旗下的餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用也都已接入微信支付。另外日前淘特、閒魚、盒馬等App也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。 限電惹民怨 國家電網強化調度 恒大財富兌付危機 深圳市政府正展開調查 #微信支付 #支付 #App #阿里巴巴 #旗下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃天牧 最滿意的三項政策 永續ESG、資安、普惠金融 04:102021/09/28 財經要聞 「現金燕」好夯 台中購物節APP下載破40萬人次 12:172021/09/28 生活 手機驚見《魷魚遊戲》3符號怕爆 網全愣住：我也有 14:272021/09/28 生活 《經濟》國發會推「地方創生券」 適用店家審查中 15:082021/09/28 財經 林瑞陽夫婦爆被陸列「重點監控」逃不回台 註銷9公司有內幕 12:482021/09/28 娛樂 百貨加碼送放大五倍券 04:102021/09/28 時尚消費 房仲業首見 台慶不動產高雄店數突破100店穩居龍頭 17:242021/09/28 財經 海航開債權人會議 審決重整計畫 04:102021/09/28 焦點新聞 驚見女星抱小孩坐地鐵 竟是身價暴增11億CEO黎姿 09:022021/09/28 娛樂 超省女曬衣夾整坨「用過衛生紙」 友人嚇壞：細菌量超高 13:552021/09/28 社會 高虹安走出「綠畜」事件 痛批蔡政府資安螺絲掉滿地 17:182021/09/28 政治 兩岸熱門新聞 金庸天龍八部在寫什麼？ 文學家點出8個字 - 兩岸 不只恒大風暴 陸昔日百強房企光耀集團宣告破產 - 兩岸 - 旺報 中國限電衝擊經濟民生 影響波及全球股市 - 兩岸 陸外交部：習近平主席明確要求美妥善解決孟晚舟事件 - 兩岸 英國發生多起陸留學生遇襲事件 專挑女性猛砸後腦勺 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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