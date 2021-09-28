市場傳出阿里巴巴旗下多個App已接入微信支付。根據中關村在線引述阿里巴巴集團相關負責人表示，阿里巴巴旗下應用陸續接入微信支付的消息屬實。阿里巴巴堅信，分享、連接和開放是健康數字生態的基礎，會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。

據了解，除了淘寶App自8月接入銀聯雲閃付以來，目前已覆蓋全量用戶外，同時阿里旗下的餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用也都已接入微信支付。另外日前淘特、閒魚、盒馬等App也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。