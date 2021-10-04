momo富邦媒4日宣布，10月8日成立「振興五倍券專區」，momo網路購物全站商品參與數位綁定五倍券使用，為替中小企業振興添助力，「振興五倍券專區」將協助中小企業行銷宣傳推廣，momo再加碼專區限定月月2％momo幣回饋、精美好禮下單抽兩大好康活動，力邀消費者齊振興。

另外，銀行夥伴、支付業者也一同加入振興行列，28家銀行、街口支付等最高回饋18％。

為活絡疫情下的國內經濟，政府推出振興五倍券刺激消費，並助中小商家與攤商生意復甦。momo網路購物目前是全台最大綜合型電商品牌，合作供應商眾多，其中不乏許多優質的中小企業，去年momo即積極響應政府振興措施，協助其加速數位轉型，今年momo也不缺席振興行列，透過站上商品、物流、客戶服務等實力，加上千萬會員的加持，為中小企業振興添助力。

momo也打造「振興五倍券專區」，專區內集結站內眾多中小企業，如三多、台灣三洋、船井倍熱、統一生機、台灣山葉機車等，網羅超過50萬件商品，類別橫跨家電、食品、保健、彩妝、服裝、寢具、傢俱等，滿足消費者生活大小事的購物需求，同時期盼嘉惠更多受疫情影響的供應商。

momo購物網助攻「振興五倍券專區」買氣，加碼祭出兩大好康活動，其一、活動間內於專區中消費，單月累積滿3000元即可登記享2％ momo幣回饋 (每日限量200名，每月回饋上限200momo幣)。其二、下單享精美好禮抽獎資格。

此次振興五倍券momo也適用，振興五倍券經數位綁定，即可購買momo網路購物全站商品，但是，紅利金、禮券、提貨券、點數、月租服務、儲值卡、抵用券類商品不適用。

使用五倍券於momo購物的消費者，首先將適用數位綁定五倍券的商品放入購物車，並於結帳畫面的付款方式勾選「振興五倍券使用」選項，即代表此訂單可認列使用振興券額度，街口支付、國泰世華、玉山、中國信託、花旗、台新、LINE Bank等28家銀行最高回饋18％。