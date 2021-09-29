全球投資人對於美國聯準會（Fed）何時開始升息，何時開始緊縮貨幣政策感到憂心，而8月美國通膨降溫，8月核心消費者物價指數（CCPI）僅月增0.1％，創半年來最低增幅，或許意味通膨已經觸頂，而聯準會主席認為的通膨是短暫現象則更確定。元大投信分析，由於通膨率放緩，市場預期將緩解聯準會縮表及提早升息的壓力，在市場資金依然充沛下，台股基金逢低依然是可布局買點。

觀察目前美國的經濟與就業已經獲得大幅改善，因此並不需要太多的政策支持，同時聯準會推出新的常設回購機制（Standing Repo Facility, SRF），讓金融機構可快速的取得所需資金，不需擔心流動性突然枯竭，以確保現金擁有充裕的流動性。

回顧上次貨幣量化寬鬆後，聯準會開始減少購債與升息的歷程，可以發現，在宣布開始購債前，市場就開始震盪，等到聯準會真的宣布減少購債規模時，市場又產生短暫的震盪。但因為歷史上只有過去一次連續量化寬鬆後，再縮減購債、升息、縮表的經驗，因此投資人可以依循的歷史不多，建議投資人可以回歸到經濟成長基本面來判斷。

股市是國家經濟的櫥窗，因此長期投資還是需要以基本面為主要判斷依據，綜觀台灣今年的經濟成長，在出口及投資動能超乎預期，主計總處大幅上修2021年經濟成長率至5.88%，國際的經濟成長也影響台灣的出口，國際貨幣基金（IMF）預測今年世界貿易量成長可達9.7%，這將會帶動台灣出口持續熱絡，因此可以知道台灣基本面看好，台股在最近的震盪整理中，當然受到美國聯準會的宣布縮減購債影響，不過在經濟成長無虞下，此時逢低布局反而有機會享受經濟成長的果實，如果能透過台股基金來投資台股，則能有機會透過專業投資研究團隊的操作來獲得超額報酬，建議透過主動選股的操作，參與台股回升行情的饗宴。