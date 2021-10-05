不鏽鋼廠允強(2034)今日除息約1.475元，開盤參考價32.7元，今日開盤隨著台股跌0.7元為32元。第三季市況續熱，整體第三季營收預計可望再攀高，交出季、年均雙位數成長的表現。

9月不鏽鋼價續漲，雖仍受運費高漲、塞港缺櫃等影響，法人預計允強9月營收仍在高檔，略優於8月、低於7月，第三季營收上看52億元，比上季增長雙位數，並改寫近13季高點。

展望第四季，公司表示，受鋼價漲多、運費太高等原因，下游客戶按需求拉貨，較沒有追漲的情緒，整體需求平穩，主要營收成長動能端視鋼價是否走揚。

展望明年，公司看好土耳其廠將加入投產行列，並預期全球鋼市行情有撐，對營運保持正向看法。

目前允強積極建置土耳其廠，預計明年第一季不鏽鋼板廠投產、第二季管廠投產，第三季同步正式量產，單月總產能4千噸、年產能4.8萬噸。此外，今年7月公司再買下土耳其約1.2萬坪土地，未來將建置配方管廠，預計明年第二季開始興建，2023年第三季進入量產。允強看好土耳其廠市場，隨著明年起產能逐步開出，可望挹注未來成長動能。