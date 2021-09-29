能源、糧食價格飆漲，加上缺船缺櫃，供應鏈緊張，使得通膨升溫疑慮再起，就連美國聯準會主席鮑爾也承認，通膨壓力居高不下。專家示警，通膨黑天鵝的衝擊比美國債務危機持續時間更久，要特別注意。而此次能源危機擴及全世界，研判塑化股、散裝輪等兩大族群堪稱是受惠股，後續股價表現可期，而鋼鐵族群則是下個伏兵，準備上場。

萬寶投顧蔡明彰認為，相對科技股的危機，傳產、原物料是轉機，或許聯準會看錯了，今年來一直說服民眾通膨只是短暫的，但最近Fed主席鮑爾卻表示受供應鏈影響，未來幾個月通膨加劇。

通膨壓力這次來自化石燃料的反撲，過去幾年全世界各國全力推動綠能、太陽能、風電成主流。傳統的化石燃料石油、天然氣、煤炭投資不足，偏偏現在歐美施打疫苗後需求上升，但世界工廠中國大規模限電，造成電力不足。蔡明彰指出，更麻煩的是，北半球冬天即將來臨，歐洲天然氣創歷史新高，美國天然氣創7年高，拉動國際油價創3年高，而用來發電的動力煤自8月來已狂漲80％。

能源為物價之母，一旦能源大漲，將導致萬物皆漲，蔡明彰示警，通膨這隻黑天鵝的衝擊比美國債務危機持續時間更久，沒有人可以預測今年北半球冬天多麼寒冷，對天然氣、原油、煤炭的需求到什麼程度？這可能爆發全球能源危機。

由於這次能源危機將傳導到全世界，台股連結天然氣、原油是塑化股，連結煤炭是散裝輪，蔡明彰研判，散裝輪及塑化兩大族群的股價表現將最佳。

台股塑化股以生產中間原料為主，全球PVC創天價，華夏、台塑利差擴大，太陽能封裝材料的EVA報價大漲，台聚、亞聚全年EPS分別上修至4.8元及5元，不過，蔡明彰認為，要注意上週美國原油庫存意外上升，國際油價短線拉回，不建議追高塑化股。

煤炭大漲及冬天來臨，各國搶運造成BDI指數暴衝，海岬型BCI更週二大漲近10％。回顧2008年5月也是通膨怪獸，使BDI衝上11000點歷史記錄，現在才5000點不到，是否歷史重演？

蔡明彰指出，現在散裝輪股價被貨櫃三雄壓抑，但年底前貨櫃輪運價將漲勢放緩，但散裝輪BDI進入旺季還有上漲空間，注意裕民、中航、新興、四維航、慧洋-KY等今、明兩年EPS大幅成長個股。

美國兩黨可能在週四眾院通過1.2兆美元基建，找到下台階，民主黨縮小3.5兆美元家庭教育計劃規模換取共和黨同意調高債務上限，蔡明彰指出，鋼鐵是下個伏兵，準備上場。在美國有廠房及通路的大成鋼、大國鋼及外銷美國比重高的燁輝、盛餘是焦點。

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