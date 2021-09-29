陸委會今日（29）日舉行第27次委員會議討論通過「兩岸條例第9條、第91條修正草案」，管制關鍵技術人員赴中國大陸，對於違反赴陸應經許可特定人員，將可處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰，草案報請行政院核轉立法院審議。

陸委會表示，近年因中國大陸企圖竊取我國產業技術案例頻生，為維護台灣整體經濟及產業優勢，並防範我國產業及技術不當外流，危及國家安全及利益，確有必要以整體國家安全的角度，對產業技術進行保護。

陸委會說，擬修正兩岸條例，強化涉及政府委託或補助的國家核心關鍵技術人員之赴陸規範，以保障國家核心關鍵技術穩定發展。

陸委會又指，本次修法，為針對「受政府機關（構）委託或補助達一定標準」，並從事涉及國家核心關鍵技術業務個人或民間團體、法人、機構成員，進行赴陸管制。如未受政府機關（構）委託或補助，或受委託及補助未達一定標準的產業界人士，即不會受赴陸之管制。

陸委會表示，至於國家核心關鍵技術及一定標準的具體內容，涉及高度專業性，兩岸條例第9條修正草案授權科技部會商有關機關訂定，政府將以嚴謹的態度審慎評估，並進行妥適規範。

對於違反赴陸應經許可的特定人員，兩岸條例第91條明定，可處新台幣200萬元以上1000萬元以下罰鍰。另如違反返台通報義務者，（原）服務機關、委託機關或補助機關得處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

陸委會說，高科技產業為我國重要經濟發展基礎，如遭竊取或不當洩漏，恐將造成我國家安全危害，從國家法益的立場出發，政府確有必要以整體國家安全的角度，在法制面對國家核心關鍵技術進行保護。