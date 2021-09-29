三商集團旗下三商家購股份有限公司（簡稱三商家購，股票代號2945）今（29日）舉辦上市前業績發表會，成立15年來，至今年8月連年營收成長，8月營收為12.22億元，年成長2.78％；1至8月累積營收96.03億元，年成長8.42％，9月底將達794店，10月底將掛牌上市。總經理邱光隆表示，成長動能在於市場差異化，包括自辦進口及自有品牌，加上散米和散蛋銷售業績已占全品項18％，未來要朝25％邁進，持續提升消費者黏著度。

目前，三商機家購旗下有美廉社、心樸市集、美廉城超、Go美廉、美廉便利架等，其中，核心品牌「美廉社」訴求物美價廉，以社區和家庭為主軸，在250公尺商圈半徑，5至10分鐘路程深耕鄰里，目標2023年要展店達1300家，未來朝向每個村里都有美廉社。邱光隆表示，美廉社只占零售市場2.4％，持續展店「未來大有可為」。

除了積極展店，美廉社現有超過200萬實體會員，目標年底要達220萬，期許透過虛實整合綜效，持續努力讓線下主顧成為線上會員，預計朝向會員銷售占比破70％。至於，美廉便利架目標要突破1000個。