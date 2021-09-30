美國參議院共和黨議員日前提出聯合法案，尋求對阿富汗塔利班以及所有支援該組織的外國政府實施制裁。由於中國政府是到目前為止為數不多的高調支持阿富汗塔利班的主要外國政府，這項法案針對北京的意味明顯。

《美國之音》指出，這項名為《阿富汗反恐、監督與問責法》(Afghanistan Counterterrorism Oversight and Accountablity Act) 的法案由美國參議院外交委員會共和黨頭號人物吉姆．理施(Jim Risch)聯合22名參議員共同發起。法案要求美國對塔利班的阿富汗駐美大使以及阿富汗駐聯合國代表不予承認，對支持阿富汗塔利班的任何外國實體進行全面審查，並敦促美國總統提交報告，詳細說明俄羅斯、中國和塔利班對南亞和中亞國家構成的安全和經濟挑戰。

報導說，法案還將為美國在阿富汗繼續開展反恐工作提供戰略，制裁塔利班的恐怖主義和侵犯人權行為，並限制對阿富汗提供人道主義之外的外國援助。而上星期中國外長王毅才在聯合國大會期間舉行的20國集團(G20)外長視訊會議上呼籲停止對塔利班統治的阿富汗實施經濟制裁，幫助阿富汗處理迫在眉睫的人道和經濟危機。

美國眾議院共和黨議員組成的「共和黨研究委員會」(Republican Study Committee)表示，他們也將提出單獨的法案，旨在限制塔利班與外國政府和實體開展經濟合作，目的是阻止塔利班獲得現金資源，並阻止該組織與中、俄羅斯和伊朗等「惡性政權」結盟。

報導稱，美國國會眾議院的共和黨議員最近也曾試圖在最近通過的《國防授權法》(NDAA)中附加一項修正案，制裁任何試圖與塔利班合作購買稀土礦的個人或企業。

美國保守派網站《華盛頓自由燈塔》(Washington Free Beacon)獲得的一份文件副本顯示，共和黨研究委員發給共和黨議員的非公開備忘錄中警告，「塔利班對稀土礦物的控制可能使其成為世界上最富有的恐怖組織。」