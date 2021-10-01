證交所最新統計資料顯示，9月台股總開戶數持續創歷史新高，達1187萬4477戶，單月新增加開戶數為54963戶，其中，光是30歲以下新開戶數就達32441戶，占整體新開戶數的59％、接近六成。

即使台股從7月萬八高檔下來後，8月一度拉回至16248點後重新反回17600點之上，但9月在16767點至17633點之間900多點震盪，但國內投資人開戶的熱度仍未退燒。

證交所統計，9月新開戶人數中，年齡層位在0～19歲及20～30歲，合計為32441戶，約占新增開戶數的近六成，此外，31～40歲、41～50歲以及51～60歲等三個年齡層，合計新增20086戶。

至於61歲以上，到9月底止，總開戶數342萬5558人，仍是市場最重要主力，占比約28.8％（8月為29％），但近二年來已從高峰占比三成多大幅滑落至三成以下。9月新增開戶數為1876人。