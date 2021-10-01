香港特首林鄭月娥今於中共建政酒會致辭表示，香港在《香港國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，真正踏上一國兩制的正確軌道，比回歸以來任何時候，都更具備發揮一國兩制獨特優勢的條件，更可積極融入國家發展大局，開創更美好未來，體現「同發展、共繁榮」。社會應該以維護國家安全，確保愛國者治港的堅定立場，作出令國家安心的回應。

林鄭月娥表示，中國外交部日前發佈美國干預香港事務的事實清單，港府亦發表營商環境報告，再次印證《香港國安法》和完善選舉制度的必要性，說明外國政客和部分西方傳媒的抹黑和詆譭，並無動搖香港的固有優勢。

林鄭並提到日前訪問成都、重慶和西安後，她對大陸取得的成就更敬佩，只要香港堅持維護國家主權、安全和發展利益，確保愛國者治港，肯定港企、港商、港人在內地的發展機會和空間將會更多，為香港經濟注入更大動力，為香港青年帶來更多元的發展。