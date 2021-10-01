恒大債務危機延燒多時，債券價格大跌，部分不良債務投資者已開始趁低購買陷入困境的恒大債券，更有機構表示，近日開始購入恒大債券後，將計畫再增持。

英國金融時報報導，不良債務投資者已經開始購買陷入困境的中國恒大的債券。除了美國資產管理公司Marathon趁低吸納恒大債券外，報導引述消息人士透露，美國基金公司Saba Capital Management、Redwood Capital Management、Silver Point Capital和Contrarian Capital Management也相繼購入恒大債券。

Marathon行政總裁Bruce Richards日前表示，已於近期首度買入恒大債券，並有計劃增持，相信目前是趁低吸納時機。據估計，恒大可能在短期內支付部分美元債利息，有望帶動債價反彈，相信恒大最終會實行債務重組，債券持有人可獲得賠償，回報或將相當吸引人。