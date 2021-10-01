高端（6547)1日公告，已向台灣TFDA提出腸病毒71型疫苗新藥審查登記（NDA），後續將向東南亞國家的藥政法規機關提出NDA，力拚2022年取證上市，搶攻台灣與東協合計約200～300億元市場商機。

高端的腸病毒EV71疫苗是高端指標性的旗艦產品，最快2022年就可前進海外打世界盃。該疫苗為目前全球首個取得多國多中心數據驗證、且涵蓋2個月到6歲的幼童，其對於大陸、東南亞地區的腸病毒流行亞型，如B4、B5、C4、C 4a株等，都具優異的交叉免疫反應，較大陸廠商的現有疫苗更能提供 完整保護力，具市場競爭優勢。

腸病毒屬微小核酸病毒科（Picornaviridae）。在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症。

1998年台灣發生的EV71大流行，有140萬名兒童出現手足口症感染症狀，其中有405例重症和78人死亡，是國內腸病毒疫情最慘烈的一年；而迄今，台灣EV71仍以3~4年呈現週期性流行循環，且持續有重症甚至死亡個案出現。而中國與東南亞地區，因盛行率更高，則呈現常年本土化季節性流行趨勢。

就初步統計，目前全球僅大陸有三家廠商推出腸病毒疫苗在大陸本 地上市，適用於六個月以上的幼兒施打，在大陸屬於自費接種疫苗。 2018年大陸腸病毒71型疫苗市場實際銷售金額已達新台幣300億元以 上，近三年的平均銷售量則約為每年2100萬劑左右。目前除大陸外 ，全球其他地區尚未有腸病毒疫苗產品上市。

法人表示，以市場年規模來看，腸病毒71型疫苗台灣逾10億元，大陸約300～400億元，而東協市場商機約200～300億元。