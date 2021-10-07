台灣民意基金會昨公布「台灣人對3個主要政黨的感覺」最新民調顯示，在平均感情溫度上，依次是民進黨53.19度、民眾黨47.28度、國民黨45.1度。對此，資深媒體人李艷秋表示，或許民眾黨超越國民黨只是暫時，但若呈現穩定超越的趨勢，極可能引發國民黨內部的質變，那時就有兩個情況發生。

李艷秋今（7日）在臉書發文表示，對照上個月同機構的政黨支持度民調：民進黨30、國民黨19、民眾黨13，民眾黨開始小幅超越國民黨是個正在發生的事。

對於民眾黨民調開始超越國民黨，李艷秋認為，從最近的兩黨表現來觀察：5月疫情擴散之後，國人對指揮中心的黑箱作業、疫苗採購不利、阻擋民間購疫苗、護航高端、爭功諉過的表現怨氣高張，這時台北市長柯文哲利用記者會金句連發，打進人心。此外，民眾黨在立院只有5人，戰力不但不輸有38人的國民黨，還給執政黨極大的壓力。

李艷秋感嘆，反觀國民黨的立委們，在台灣面臨疫情擴散、兩岸緊張的關鍵時刻，只有零星的表現，沒有整合的戰力，尤其不分區立委，有幾位根本讓人忘了他們的存在。李直言，現在國民黨反倒是年輕世代的市議員表現亮眼，有議題，有節奏，能合攻，也能單兵，更懂得緊扣網路脈動，還努力挖內幕、搜資料，打臉雙標民進黨，那股子拚勁是目前國民黨最重要的資產。

針對國民黨未來，李艷秋稱，或許民眾黨超越國民黨只是暫時，如果呈現穩定超越的趨勢，極可能引發國民黨內部的質變，那時就有兩個情況發生：首先是想選舉的政治人物，開始投靠民眾黨；其次為沒有戰力的現任立委將被淘汰，新生代取而代之，如果沒戰力的老面孔依然打死不退，新生代也會轉投民眾黨。