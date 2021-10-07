DARPHIN小清新粉紅透亮組內含全效舒緩精華液50ml、 全效舒緩健康乳100ml、全效舒緩化妝水200ml，價值8317元，搭配活動加碼贈價值2072元的芳香精露1.4ml x5。（DARPHIN提供）

法國頂級芳療保養品牌DARPHIN響應振興計畫，8日起至31日止，只要至全台DARPHIN專櫃使用五倍券消費，即可把週年慶明星優惠組合直接帶回家，寵粉加碼推出3重好禮，包括新客會員升級、滿額點數大放送，5倍加碼禮，提供消費者超奢寵回饋，讓5倍券優惠搭配周慶折扣，聰明買更划算。

活動期間，不限金額消費，即可成為朵法尊榮貴賓， 單筆消費滿3000元，可獲得點數500點， 1點相當於1元，單筆消費滿5000元，5倍加碼贈價值2072元的芳香精露1.4mlx5。