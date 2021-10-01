美國8月個人消費支出增幅高於預期，較7月大幅增加0.8%，遠高於預期的0.7%，以及7月修正後僅0.1%的增幅，顯見消費者需求依然強勁，美股早盤4大指數漲跌不一，道瓊工業指數漲逾百點，那斯達克指數小跌0.2%。

截至台北時間21點47分，道瓊工業指數上漲119.72點（或0.35%），暫報33963.64；那斯達克指數下跌31.51點（或0.22%），暫報14417.07點；標普500指數上漲1.88點（或0.04%），暫報4309.42點；費城半導體指數下跌25.01點（或0.77%），暫報3233.08點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌3.81美元（或0.49%），暫報771.67美元；台積電ADR下跌0.54美元（或0.48%），暫報111.11美元；聯電ADR下跌0.16美元（或1.42%），暫報11.27美元。

美國公布聯準會評估通膨數據指標的個人消費指出物價（PCE）指數，8月PCE物價指數年增4.3%，高於市場預期，為30年以來最大增幅，月增則為0.4%，排除食品和能源等波動較大的核心PCE物價指數年增3.6%，月增0.3%。