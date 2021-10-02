新華社2日報導，聽說過時間銀行嗎？大陸中國紅十字基金會委託北京大學人口研究編寫《中國時間銀行發展研究報告》日前在北京發布。這是大陸首部在調研大陸全國時間銀行發展現狀基礎上，提出時間銀行發展建議和路徑的研究報告。

時間銀行是這樣運作的：它將｢時間」和｢公益」掛鉤，宣導社區成員把閒散時間加以積極利用，説明有需要的人，把説明所付出的時間以虛擬貨幣的形式存儲起來，當自己有需要時從中支取｢已存儲時間」。

報告認為，時間銀行是中國積極應對人口老齡化的第三條道路，也是打造共建共治共用的社會治理格局的重要平台和工具，在第三次分配背景下，時間銀行將對推動慈善公益事業發展以及國家公益資產管理發揮探索性作用。

目前，時間銀行已經在30多個國家相繼建立，在全球已有1000多個名為時間銀行的不同組織或機構，廣泛活躍於互助養老、醫療服務、社會救助、社區融合等場景。

報告首席專家、北京大學人口研究所所長陳功教授表示，希望未來能夠實現多學科交叉、跨部門融合，有更多同仁加入時間銀行這一重要新興事業的研究。