大陸央視新聞2日報導，大陸國家機構改革重新組建司法部後，首任司法部長、現任大陸全國政協社會和法制委員會副主任傅政華，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據悉，去年5月19日，大陸全國政協十三屆常委會第十次會議召開，甫增補傅政華為第十三屆全國政協委員、社會和法制委員會副主任。

傅政華此前擔任司法部部長、黨組副書記。去年4月下旬，傅政華卸任在司法部的職務，由時任遼寧省省長唐一軍接任。

傅政華於2018年3月出任司法部部長、黨組副書記。當時，大陸國家機構改革重新組建司法部，時任公安部黨委副書記、常務副部長（正部長級）的傅政華調任新組建的司法部任職。

傅政華是｢老公安」，此前長年在公安系統任職，曾任北京市公安局黨委書記、局長。

2013年8月，傅政華調往公安部，歷任公安部副部長、黨委委員，公安部副部長、黨委副書記（正部長級），公安部黨委副書記、常務副部長等。其間，他曾擔任中央610辦公室主任。