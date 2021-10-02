新冠肺炎肆虐全球，台北上海城市論壇今年原本輪到台北舉辦，受到疫情影響，是否舉辦受到關注，台北市長柯文哲今受訪表示，疫情變化不可測，比照去年線上舉行也是一種辦法，但兩岸關係惡意螺旋，關係越來越差也是問題。

台北上海雙城論壇去年輪到上海方舉辦，但受到疫情影響，改為線上舉行，今年輪到台北舉辦，原定6月中旬要舉辦，但因本土疫情爆發，北市府至今尚未決定是否如期舉辦及舉辦方式。

對此，柯文哲說，雙方原本講好要在6月中舉辦，但疫情不可預測因素，線上舉辦也是辦法之一，但老實講，兩岸關係陷入惡意螺旋，關係越來越差也都是問題。

對於先前稱雙城論壇辦不辦都會扣分，柯文哲今說，還是要看實際情勢，正確講法應該是辦不會加分，但不辦會扣分。

對於中共解放軍昨單日派出38架次軍機襲擾台灣空域，創下單日架次最高紀錄，柯文哲說，這種事情只會越來越多，國防該做的準備還是要做。

柯文哲強調，過去他曾提出互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最重要的是互相諒解，因為兩岸都有自己的紅線。