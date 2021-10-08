國內8日沒有新增本土確診個案，境外移入有12例，台北市長柯文哲指出，境外移入是大問題，日前本國籍副機師打滿2劑疫苗仍被感染，萬一潛伏期超過5天，後面9天自主健康管理，若沒有嚴格執行，還是有可能把病毒傳入社區。

柯文哲今午主持防疫記者會，他分析昨天全世界新增40萬例，因為Delta關係，前2個月每天爬到60萬例，最近降到40萬，但也不是很小的數目，相對2個月前下降，原因是每個生物系統剛出現變異會有很多感染，當醫療體系慢慢適應後，案例就會減少，台灣境內沒什麼感染案例，但境外每天40萬例以上，境外移入還是大問題。

他指出，一名本國籍副機師5日確診，打完整2劑疫苗還是感染，機師目前檢疫採取「5＋9」，若潛伏期超過5天還是可能會把病毒帶進來，萬一潛伏期超過5天，後面9天自主管理，沒有嚴格管理，還是可能傳入社區，這次副機師個案，坦白講是運氣好，在9天當中被攔下來，有做好自主管理，沒有去人多的地方、不戴口罩，特別是不特定人潮的擁擠地區。

柯文哲說，境外感染在現階段還是一個大問題，中央資料顯示境外感染有25％是打過疫苗，本國副機師還沒確認是Delta前，已有擴大匡列176人，有9人居家隔離，機師孩子的同班同學、老師採嚴格自主管理有176人，必須等到小孩第5天的PCR是負的才會解除管理，所以連假期間這些人就乖乖待在家。