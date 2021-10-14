中央流行疫情指揮中心從今年5月中旬緊縮邊境，提及未持有居留證的非本國人不得入境，但台電董事長楊偉甫今天透露，向指揮中心申請專案為大潭電廠的興建案引進863名外國人，目前已引進409名，接下來在10月底、11月各有200多名也會透過專案引進。

中央流行疫情指揮中心在5月17日時曾表示，鑒於國際及國內疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，5月19日零時起邊境嚴管措施，包括未持有我國有效居留證非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外；暫停旅客來台轉機。

楊偉甫說，除了移工以外，還包括國外的技師等有不同的專案技師，並以重大工程專案的方式向指揮中心申請，並按工程進度分批進來，目前已有409外國人專案引進，10月、11月都各有200多位引進。

據勞動部統計指出，目前透過政府重大公共工程引進共有6244名移工，勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心證實，在疫情期間的確有核發零星的聘僱許可。