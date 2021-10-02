大陸克而瑞研究中心2日公布百強房企9月業績顯示，9月房地產市場下行壓力加劇，TOP 100房企單月銷售操盤金額首次較上月下降，較上年同期下降近四成。超九成百強房企單月業績較上年降低，降幅大於30％的企業超六成，逾半數企業業績較上月、較去年均下降。

操盤業績是以企業操盤為口徑，即若某專案為多家房企合作開發，則該專案的業績僅歸入操盤企業。反映的是企業的行銷和操盤能力，企業代建產生的銷售業績納入操盤口徑統計中。

克而瑞研究中心資料顯示，28個重點監測城市商品住宅成交面積較上月再降7％，年跌幅進一步擴至25％，較2019年同期下降17％。一線城市成交全線回落，二、三線城市成交持續走低，近八成二、三線城市成交較上年同期轉降。

資料顯示，9月份TOP100房企實現單月銷售操盤金額7596億元，月減1.8％，年減36.2％。值得注意的是，9月業績規模首次較上月出現下降，並從7月以來，已連續三個月較上年同期下跌，且跌幅進一步擴大。

從累計業績表現來看，前三季百強房企累計銷售操盤金額較2019年和去年同期分別增長22.8％和12.5％，累計業績增速也在加速放緩。

從具體的企業表現來看，9月份百強房企中逾九成企業單月業績較上年同期下降，其中六成企業降幅大於30％。值得注意的是，包括TOP30房企在內，有近九成企業單月業績不及上半年月均水準。

克而瑞研究中心發佈的9月份房企銷售排行榜顯示，單月權益銷售排行榜排名前五的地產商分別為碧桂園、融創中國、和綠地控股，銷售額分別為人民幣（下同）404.4億元、255億元、247.9億元、234.2億元和194.4億元。

據2021年結束還剩下最後三個月，但第四季的形勢不容樂觀。截至9月末，有近半數的房企目標完成率不及70％，第四季去化壓力較大。

克而瑞認為，「房住不炒」仍然是房地產調控的主基調，在這一主基調之下，一二手市場、金融供需兩端、土地市場等方方面面迎來全面監管，並對行業帶來不可逆轉的變化。

克而瑞指出，接下來的第四季，房企整體融資環境還將保持收緊態勢，倒逼房企繼續去槓杆、降負債。居民信貸政策難言鬆綁，確保居民槓桿率穩中有降。熱點城市仍需堅持調控目標不動搖，但由於下半年以來市場持續降溫，第四季政策加碼的頻次將顯著低於第三季，甚至會出現政策空窗期，但全國房地產市場持續降溫的大趨勢難以扭轉。

此外，壓力城市仍需為市場減壓，防止城市房價出現大幅下滑，預計成交持續低迷、房地產庫存高企的壓力二、三線城市和落實「限跌令」的壓力城市有著強烈的托底房地產市場內在衝動，未來放鬆對沖或刺激的可能性頗高。值得注意的是，部分城市局部放鬆並不足以改變「房住不炒、因城施策」的政策主基調，更難以扭轉全國房地產市場持續降溫的大趨勢。