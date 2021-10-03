美聯社報導，美國國務院發言人奈德·普萊斯（Ned Price）對於大陸在週五週六兩天，接連派出飛機刺探我方飛航情報區(ADIZ)一事，批評是「挑釁性軍事行動」，重申

「美國將繼續幫助台灣確保足夠的防衛能力」。大陸在星期日派16 架飛機，而上星期五派遣出38 架戰機、星期六又派39 架飛機，也就是說，3天總共派出93架，都是以中華民國防空識別區的西南方向角落為主要目標。

美國國務院在星期日發表聲明警告說，中國大陸在台灣附近的軍事活動，有造成誤判的風險，並且破壞地區和平與穩定。

聲明說：「我們敦促北京方面停止對台灣發起的軍事、外交和經濟脅迫手段。......(美國)作為台灣最大的武器供應者，將會繼續幫助台灣，保持足夠的防衛能力。」

一年多來，中國大陸頻繁向台灣島西南方向派遣軍機刺探，這是因為該處空域是最遠離台灣的位置，起飛攔截與伴飛的距離最遠，也就最花費軍事成本。

中華民國國防部表示，星期日仍有大陸軍機進入西南ADIZ，是12架戰鬥機和另外4架慢速軍用機，總數16架。

美聯社最後一段再簡述兩岸分裂局勢：在 1949 年的中國內戰後，共產黨控制了中國大陸，而國民黨在台灣重建中華民國政府，以160公里的台灣海峽遙相對峙，台灣目前人口約 2400 萬人。