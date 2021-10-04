mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《Re:從零開始的異世界生活》的合作活動正式於2021年10月4日（一）00:00起開跑。

電視動畫《Re:從零開始的異世界生活》是以長月達平撰寫的小說為原型製作的動畫作品。描寫主角在被召喚至異世界的同時，獲得了死亡後能回到某個時間點的「死亡回歸」能力，並不斷挺身對抗殘酷命運的故事。電視動畫第1季從2016年4月播放至同年9月，第2季從2020年7月播放至2021年3月。

本合作活動中，除了女主角「愛蜜莉雅」之外，雙胞胎女僕「雷姆」、「拉姆」等人氣角色也會在期間限定的轉蛋中登場。而三大魔獸「大兔」、魔女教的大罪司教「貝特魯吉烏斯」等角色會在合作活動冒險中登場，且與怪物彈珠好友協力突破的「白鯨」也會隨機出現。還有可解放主角「菜月昴」5種進化形態的合作活動限定任務，等著玩家來破解！

＞合作活動期間：2021年10月4日（一）00：00至10月19日（二）11：59

關於本合作活動的更多詳情，請見怪物彈珠官方網站內的公告。

●電視動畫《Re:從零開始的異世界生活》的人氣角色初次登場！

合作活動角色「愛蜜莉雅」、「雷姆」、「拉姆」、「庫珥修＆菲莉絲」、「碧翠絲」都會在期間限定的轉蛋中登場，其中「愛蜜莉雅」、「雷姆」、「拉姆」更可以獸神化。

【轉蛋中登場的角色】

《Re:從零開始的異世界生活》的人氣角色於《怪物彈珠》初次登場！

●可與好友協力突破的「白鯨攻略戰」冒險出現！

突破對象冒險後隨機會出現「白鯨」！只要突破出現的「白鯨攻略戰」冒險，或是討伐自己與好友的「白鯨」就能獲得「白鯨硬幣」，可用來交換「菜月昴」、「里卡德」、「咪咪＆黑塔洛＆堤比」等合作專屬活動角色。

●挑戰「從零開始的對對碰」，就能解放「菜月昴」的5種進化！

另外，在專屬活動「從零開始的對對碰」中，完成任務後即可翻牌，翻開2張相同圖案的卡牌就能夠各別解放「菜月昴」的5種不同進化形態。但若翻牌時觸發了死亡後回到某個時間點的「死亡回歸」，則玩家便須重複挑戰。關於合作活動的更多詳情，請至怪物彈珠官方網站確認！

【「菜月昴」進化解放後】

挑戰專屬合作活動就能解放「菜月昴」的5種進化

●官方舉辦「Re:從零開始的怪物彈珠生活！活動」Facebook活動，完成報名就有機會帶走iPhone 13！

為紀念合作活動開跑，舉辦只要參加就有機會抽中iPhone 13等豪華獎品的「Re:從零開始的怪物彈珠生活！活動」

怪物彈珠Facebook官方粉絲團自10月4日（一）起，將連續3天發布影片貼文，只要按讚或分享該貼文並填寫報名表單，即可完成報名抽獎！全部貼文都參加就享有3倍中獎機會！怪物彈珠將從中抽選出63名幸運玩家，送出最新款iPhone、iPad、AirPods及怪物彈珠周邊商品、禮券等豪華獎品！

報名「Re:從零開始的怪物彈珠生活！活動」就有機會帶走iPhone 13等豪華獎品

＞活動期間

【第一彈】10月4日（一）0:00 ～ 10月14日（四）23:59

【第二彈】10月5日（二）0:00 ～ 10月14日（四）23:59

【第三彈】10月6日（三）0:00 ～ 10月14日（四）23:59

＞獎品

【第一彈】

・iPhone 13 128G×1名

・怪物彈珠周邊商品×10名

・禮券×共10名

【台灣玩家】7-ELEVEN商品卡500元

【香港或澳門玩家】GASH 500點

【第二彈】

・AirPods Pro×1名

・怪物彈珠周邊商品×10名

・禮券×共10名

【台灣玩家】7-ELEVEN商品卡500元

【香港或澳門玩家】GASH 500點

【第三彈】

・iPad mini6 64G×1名

・怪物彈珠周邊商品×10名

・禮券×共10名

【台灣玩家】7-ELEVEN商品卡500元

【香港或澳門玩家】GASH 500點

＞參加方法

1.以能讓主辦單位確認的方式，公開「按讚」或「分享」怪物彈珠Facebook官方粉絲團上的對象貼文。

2.完整填寫該貼文內報名表單的必要項目。

3.完成報名。

※本活動會直接寄送獎品給中獎者，收到獎品即等同於中獎。

※若填寫的內容不完整，有可能視為中獎無效。敬請留意。

●何謂電視動畫《Re:從零開始的異世界生活》

是以長月達平撰寫的小說為原型製作的電視動畫，該小說於2012年4月起在小說投稿網站「成為小說家吧」中開始連載，2014年1月起由MF文庫J（KADOKAWA）出版。電視動畫第1季從2016年4月播放至同年9月，第2季從2020年7月播放至2021年3月。

●怪物彈珠迎來8週年！推出許多讓玩家們同樂的限定活動

mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，將於2021年10月10日（日）迎來8週年並舉辦週年感謝活動。

怪物彈珠將於10月10日迎來8週年並舉辦週年感謝活動

迎接8週年的同時，發表了「摩西」、「小野小町」等9體角色的獸神化及獸神化・改。同時也會舉辦「爆絕感謝多人遊玩轉蛋」活動，除了可以從5種屬性中選擇2個喜歡的屬性之外，和同伴一起（最多4人）抽轉蛋的話，還可以獲得同伴所選的角色。此外還有「人氣投票轉蛋」，玩家可以從人氣投票前100名的角色中，選擇心儀角色所在的組別來抽轉蛋。

8週年感謝活動的最新情報會在官方網站上公開，請各位玩家敬請期待！

●可以獸神化、獸神化・改的9體角色

「摩西」、「小野小町」可以獸神化，且各擁有2種獸神化形態。「摩西」的獸神化自10月3日（日）22:00起、「小野小町」的獸神化自10月4日（一）12:00起解禁。其他角色的解禁日期等詳情將會依序公開，更多資訊請至怪物彈珠官方網站確認。

怪物彈珠迎接8週年發表「摩西」、「小野小町」獸神化

怪物彈珠迎接8週年也推出一系列角色的獸神化

●8週年爆絕感謝多人遊玩轉蛋

「爆絕感謝多人遊玩轉蛋」是從5種屬性中選擇2個喜歡的屬性抽的轉蛋。玩家可從轉出的「8體」角色中任選其中1體。且和同伴一起（最多4人）抽轉蛋的話，還可以獲得同伴所選的角色。10月8日（五）起開跑！轉蛋活動期間等詳情將於怪物彈珠官方網站公告。

●選拔！8週年人氣投票轉蛋

「人氣投票轉蛋」是將人氣投票排名前100名的角色，以20體為一組並分成6個組別，玩家可選擇心儀組別來抽的轉蛋。10連轉蛋除了保證獲得所選組別的1體★6角色之外，★5或以上角色只會轉出人氣投票前100名的角色，投票將於10月4日（一）起開跑。投票方法與轉蛋活動期間等詳情請至怪物彈珠官方網站確認！

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗，請玩家們敬請期待與持續關注！