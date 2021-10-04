原本看多美股的美國知名學者席格爾(Jeremy Siegel)改唱空調，他表示，美國通膨問題遠超聯準會(Fed)預期，Fed寬鬆貨幣政策將提前退場，美股第四季恐將慘烈下跌。

由於市場擔心Fed寬鬆貨幣政策提前退場將衝擊成長型類股，在科技股大跌的拖累下，美股周一走弱，標普5百指數開盤下跌0.4％，那斯達克指數大跌逾1％，道瓊工業指數則在默克藥廠大漲的支撐下力守在平盤之上，小漲20點，報34345點。

歐本海默資產管理公司首席投資策略師史托茲法斯(John Stoltzfus)指出，「對於Fed貨幣政策的擔憂、供應鏈瓶頸問題、通膨風險與可能加稅等消息面因素持續壓抑市場氛圍。」

華頓商學院財經教授席格爾之前不僅看多美股，且行情預測十分精準，他今年初喊出道瓊工業指數今年高點上看35000點，較開紅盤首日高出14％，而道指在8月16日飆上35631點的歷史新高，上周五收在34326點。

如今剛踏入第四季，席格爾馬上變調喊空，他上周五在CNBC的《Trading Nation》節目上指出，「接下來美股將出現一些亂流。總的來說，通膨的問題遠遠超過Fed所認為。」

席格爾表示，「通膨升溫勢必增加Fed加快縮減購債時程，我不認為市場已準備好Fed將加速縮減購債。」

他還說，「大家都明白股市很大的動能是來自於Fed所提供的流動性，若是這些流動性將提早撤除，代表離升息也不遠了，這些發展對股市絕非利多。」

席格爾尤其認為成長型類股將首當其衝，特別是科技股，他預測目前較歷史高點已拉回5％ 的那斯達克指數「即將出現大波段的跌幅。」

席格爾表示，「接下來成長型類股將面臨重大考驗，市場鐘擺將轉向有利價值型類股。」

席格爾認為，在利率看升的情況下，建議投資人可以買進擁有定價能力與配發股利的個股。